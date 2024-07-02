Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2025 yılından itibaren vergi mükellefi kişi ve kuruluşlar için zorunlu hale gelecek.

UTTS ile akaryakıt sektöründe şeffaflık çağı başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli ve milli bir sistem olan UTTS, akaryakıt dolum istasyonlarında araç plakalarının otomatik olarak tanınmasını sağlayacak. Böylece, manuel plaka girişi nedeniyle yaşanan usulsüz fatura düzenlemelerinin önüne geçilecek.

15 Milyar TL'lik vergi kaybı engellenecek

UTTS'nin hayata geçmesiyle birlikte, akaryakıt sektöründe yıllık 15 milyar TL'ye ulaşan vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, sistem sayesinde sektörde rekabet ortamının daha adil ve şeffaf bir hale gelmesi bekleniyor.

UTTS nasıl çalışacak?

Akaryakıt istasyonlarına kurulacak kameralar ve özel okuyucu cihazlar sayesinde, vergi mükellefi araçların plakaları otomatik olarak okunacak ve bu bilgiler doğrudan faturalara yansıtılacak. Böylece, usulsüz fatura düzenlenmesi ve vergi kaybı engellenecek.

Kimler için zorunlu olacak?

UTTS, ilk etapta sadece vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar için zorunlu olacak. Bu kişilerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar araçlarına taşıt tanıma birimini taktırmaları gerekiyor. Diğer araç sahipleri ise sistemden isteğe bağlı olarak faydalanabilecek.

Akaryakıt sektörü yeni bir döneme giriyor

UTTS'nin devreye girmesiyle birlikte akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başlayacak. Usulsüz fatura kullanımının önüne geçilmesi, vergi kaybının azaltılması ve rekabet ortamının iyileştirilmesi gibi olumlu etkilerinin yanı sıra, tüketicilerin de daha bilinçli ve güvenli bir şekilde akaryakıt alımı yapması sağlanacak.