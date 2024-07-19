İSTANBUL (AA) - Akbank, dünyanın önde gelen finans yayın grubu Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2024'te üç ödülün sahibi oldu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank, aynı zamanda "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ve "Türkiye'de Çevre, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) alanında En İyi Banka" ödüllerine layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Akbank'ın dijital bankacılık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarının, kazandıkları bu önemli uluslararası ödüllerle bir kez daha tescillendiğini belirtti.

Sabancı, "Önümüzdeki dönemde de bu başarılarımızı pekiştirirken, bankacılığın geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, bize güvenen müşterilerimize ve bizi her zaman destekleyen paydaşlarımıza teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dijital aktif müşteri penetrasyonumuz yüzde 85'in üzerinde"

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de Akbank'ın müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak onlara yenilikçi, dinamik ve dijital teknolojiler ile desteklenen bütünsel bir deneyim sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte edindiğimiz başarılarla, sınırları aşmaktan gurur duyuyoruz. Euromoney Mükemmellik Ödülleri kapsamında kazandığımız 'Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Dijital Bankası' ve 'Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası' ödülleri, uzun yıllardır yenilikçi iş modellerine yaptığımız yatırımların bir sonucu. Yakın zamanda yapay zeka, nesnelerin interneti gibi alanlarda Türk bankacılık sektörünü ilklerle tanıştırdık. Akıllı saatlerle kolay ödeme deneyimi, Akbank Mobil'de farklı sektörlerdeki akıllı cihazlarla yaptığımız entegrasyonlar, Akbank Asistan'ın sesli iletişim yetkinliği kazanması, ayrıcalıklı bir hizmet olan portföy yönetiminin dijitalleştirilerek geniş müşteri bazımız ile buluşturulması gibi birçok yenilikçi ürün ve hizmeti de yine ilklere imza atarak müşterilerimizle buluşturduğumuz bir sene geçirdik."

Gür, Akbank LAB çatısı altında 1000'den fazla ekosistem oyuncusuyla temas ederek, finansal teknoloji şirketleriyle ve büyük teknoloji firmalarıyla işbirliği yaparak, müşterilerine hızlı bir şekilde inovatif çözümleri taşımayı ve bu şirketlerle beraber değer üretmeyi uzmanlık alanları haline getirdiklerini bildirdi.

Dijitaldeki yenilikçi çalışmalarıyla birlikte bugün dijital aktif müşteri penetrasyonlarının yüzde 85'in üzerinde olduğunu belirten Gür, "Dijitaldeki müşteri trafiğimiz de tüm zamanların en yüksek seviyelerinde. Bu sayıyı her gün yukarıya taşımak için global düzeyde de gözlerin çevrildiği yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akbank'ın, 2030 sürdürülebilir finansman hedefini dört katına çıkararak 800 milyar lira olarak güncellediği bilgisini paylaşan Gür, "Sürdürülebilir mevduat, sürdürülebilir tarım, KOBİ Eko Dönüşüm, yeşil dış ticaret finansmanı gibi yenilikçi ürünlerimiz ve karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik performans ölçümü gibi müşteri odaklı hizmetlerimizle de her zaman müşterilerimizin yanındayız. 2025 yılına kadar kadın KOBİ müşterilerimizin sayısında her yıl yüzde 10'luk büyüme hedefliyoruz. Başarılarımızın bize getirdiği sorumluluğun bilinciyle tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı sürdüreceğiz. Edindiğimiz başarılarla uluslararası platformlarda Türk bankacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyuyoruz." açıklanmasında bulundu