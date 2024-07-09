İSTANBUL (AA) - Akbank, Gençlik Akademisi'nin faaliyet raporunu yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Gençlik Akademisi, son 3 yılda Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamından 150 bini aşkın gence eğitim, mentörlük ve deneyim fırsatları sundu.

Gençlerin 21'inci yüzyıl yetkinlikleri kazanmalarına destek olan Akbank Gençlik Akademisi'nde 3 bin 213 saat eğitim verilirken, programa katılanların yüzde 60'ını kadınlar oluşturdu. 19 paydaş ve 30 uzmanın destek verdiği eğitim ve programlara en çok katılım gösteren ilk 5 bölüm, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme oldu.

Akbank Gençlik Akademisi'nde eğitim ve programlar "Yetkinliklere Giriş 101 Eğitimleri", "Yetkinlik Gelişim Eğitimleri" ve "Tamamlayıcı Programlar" olmak üzere üç ana grupta toplanıyor.

Microfon işbirliği ile devam eden yetkinliklere giriş 101 eğitimlerinde, iklim krizi ve sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, yapay zeka ve metaverse gibi pek çok farklı konu işleniyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitim programları bu yıl kampüslere de taşınarak, 4 farklı ilde "Kampüs 101" adıyla fiziksel olarak gerçekleştirildi.

Farklı paydaşlarla hayata geçirilen "Yetkinlik Gelişim Eğitimleri"nde de veri bilimi, web3, UI/UX, Android/iOS geliştirme, finans gibi başlıklar ele alındı.

Tamamlayıcı Programlar katmanında da Akbank Fellowship Programı, Akbank Düşünce Kulübü, Akbank Kampüste, Sanat ve İyi Olma Hali serileri, Ezber Bozan Deneyim, Söz Sende ve Dijital Staj gibi çeşitli programlarla gençlerin kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarına eşlik ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, "Akbank olarak, gençlere güven duymanın ve potansiyellerini keşfetmeleri için yanlarında olmanın, hayallerini gerçekleştirmeleri ve yenilikçi çözümler üretmeleri için ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Akbank Gençlik Akademisi ile gençlerle birlikte yürümekten, hedeflerimizi birlikte sahiplenmekten ve her geçen gün büyüyen bir topluluğa dönüşmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Akademinin, gençlere olan inançları ve gençlerin tutkusuyla geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "3 yılda Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamından 150 bini aşkın gence ulaştık. Önümüzdeki dönemde de gençlerle birlikte çalışmaya, ihtiyaç duydukları her alanda yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.