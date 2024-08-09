Borsa İstanbul'da bugün bankacılık sektöründe yaşanan keskin düşüşler, özellikle Akbank hisselerinde önemli kayıplara yol açtı. Bankacılık endeksi yüzde 3.6'yı aşan bir düşüş yaşarken, Akbank hisselerinde devre kesici mekanizması devreye girdi. Genel borsa endeksi de değer kaybıyla 10 bin puanın altına geriledi.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde gözlemlenen yüzde 3.6'yı aşan düşüş, piyasalarda büyük bir etkili oldu. Akbank hisselerinde yaşanan değer kaybı, yüzde 4'ü geçerken, devre kesici mekanizması nedeniyle işlemler durduruldu. Akbank hisseleri yeniden işleme açıldığında kayıplar yüzde 4.4'e ulaştı.

Genel piyasa durumu

BIST-100 endeksi de bankacılık sektöründeki olumsuz gelişmelerden etkilendi ve yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybı yaşadı. Endeks, yeniden 10 bin puanın altına gerileyerek satışların genel piyasa üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Sınai endeks, yüzde 0.6 civarında bir değer kaybıyla işlem görüyor, bu da sektör genelinde bir miktar gerilemeye işaret ediyor. Bankacılık sektöründe ise Garanti Bankası hisselerinde TSİ 12.46 itibarıyla kayıplar yüzde 3.7'yi aşarken, İş Bankası C tipi hisse senetlerinde kayıp yüzde 3.96 olarak kaydedildi.