İSTANBUL (AA) - Akbank ve Standard Chartered Bank, sürdürülebilir dış ticaret finansmanı programı çerçevesinde yenilenebilir enerji üretim araçlarının ithalatı için işbirliğine gitti.



Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 2030'a kadar 800 milyar lira sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama hedefiyle çalışmalar yürüten Akbank, sürdürülebilirlik odağındaki ürün ve hizmetlerini genişletiyor.



Akbank ve Standard Chartered Bank, sürdürülebilir dış ticaret finansmanı programı çerçevesinde yenilenebilir enerji üretim araçlarının ithalatı için güçlerini birleştirdi.



İşbirliği kapsamında yapılan ilk finansman, rüzgar türbini üretimi alanında gerçekleştirildi. Yapılan işlem, Akbank ve Standard Chartered Bank için globalde gerçekleştirilen ilk sürdürülebilir dış ticaret finansmanı olma özelliğini taşıyor.

İşbirliğiyle çevresel ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği çalışmalarının hızlandırılması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve şirketlere net sıfır yolculuklarında destek olunması amaçlanıyor.

- "Müşterilerimizin yenilenebilir enerji üretimine geçişlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, 2030 hedefleri doğrultusunda müşterilerine özel sürdürülebilir finansman çözümleri sunduklarını belirterek, yaptıklarını işbirlikleriyle sektörde öncü rol oynadıklarını aktardı.

Müşteriye özel çözümler ürettiklerini kaydeden Çelebioğlu, "Bu program kapsamında ilk finansmanımız rüzgar türbini üretimi için yapıldı. Programla müşterilerimizin yenilenebilir enerji üretimine geçişlerine katkı sağlamayı ve ülkemizde yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi ithalatı çerçevesinde başlattığımız bu işbirliği ile kurulu yenilenebilir enerji tesislerinin gücünü artırıyor ve Türkiye'nin 2053 hedefleri doğrultusunda düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini de hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Standard Chartered Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Kaşif Atun da "Müşterilerimizle birlikte çalışma taahhüdümüzü mükemmel bir şekilde destekleyen bu dönüm noktasında, Akbank ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.