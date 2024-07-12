İSTANBUL (AA) - Akbanklıların tam zamanlı girişim fikirleri üzerinde çalışabilmelerine olanak sağlayan "Akbank+" programının ikinci dönemi sona erdi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, inovasyon merkezi "Akbank LAB" çatısı altında, kendi girişimlerini kurmak isteyen çalışanları desteklemek amacıyla Akbank+ programı yürütülüyor.

Finteklerle yapılan işbirlikleri ve açık tanıtım programlarıyla Akbank LAB, inovasyon kültürünü hem banka genelinde hem de ekosistemde desteklemeye yönelik programlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan Akbank+ programı, Akbanklıların kariyer yolculuklarına girişimci olarak devam edebilmelerine olanak veriyor.

Akbank+ programına ilk iki yılda 400'ün üzerinde Akbanklı başvurdu.

Programın ikinci dönemine seçilen kurum içi girişimciler, 6 ayı aşkın süre boyunca Akbank LAB bünyesinde girişimlerini hayata geçirmek için çalışmalarını yürüttü.

Akbank+'ın ikinci döneminde banka, oyun stüdyolarına yönelik yapay zeka tabanlı analitik platform çözümü sunan Metriqus girişimine 400 bin dolar yatırım sağladı.

Akbanklı Timur Demirkıran ve Esra Atakişi tarafından geliştirilen Metriqus, mobil oyun stüdyolarının pazarlama faaliyetlerinde veriyi daha etkin kullanmalarını sağlıyor. Metriqus çözümü ile oyun stüdyoları, pazarlama faaliyetlerine yönelik akıllı içgörülere ulaşabiliyor ve tüm verilerini tek bir noktadan yönetebiliyor.

Programın ilk döneminde atık süreçlerini dijitalleştiren "Waste Log" ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimlerini iyileştiren "Voltla" girişimleriyle, bu alana yapılan yatırım 1 milyon 400 bin dolara ulaştı.

- "Kurum içi girişimcilik çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, programın Akbank'ın "bankacılığın geleceğini tanımlama" yolculuğunun bir yansıması olduğunu belirtti.

Yüce, "Kurum içi girişimcilik çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıyarak, Akbanklıların girişimcilik yolculuğuna adım attığı Akbank+ programını hayata geçirdik. Bu program kapsamında girişim fikirleri olan Akbanklılar eğitim, mentörlük, ürün geliştirme ve yatırım gibi ihtiyaç duydukları tüm alanlarda uçtan uca destek alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüce, geçen senenin döngüsel ekonomi ve elektrikli mobilite alanlarındaki yatırımlarını bu sene analitik alanında yatırımla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Akbank+ programıyla bankamızın kurum içi girişimcilik kaslarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Gelecek dönemde de yenilikçi çözümlerle Türkiye inovasyon ekosistemini güçlendiren Akbanklıları desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da alanında ilk olan bir programla Akbanklıların yenilikçi fikirlerini ve yeni nesil bakış açılarını desteklediklerini vurguladı.

Kurum içi girişimcilik programı Akbank+ ile Akbanklıları girişimci olmaya, yaratmaya ve fikirlerini hayata geçirmeye teşvik ettiklerine işaret eden Anapa,"Akbanklıları yetkinlik ve uzmanlıklarını geliştirecek kapsamlı bir gelişim yolculuğuna çıkarıyoruz. İnsan ve Kültür olarak bu yolculuğun her aşamasında Akbanklılara destek oluyoruz, inovatif fikirleriyle iş dünyasına yeni bir bakış kazandırmalarında yanlarında yer alıyoruz. Bu seneki ilk, toplamda üçüncü 'spin-off'umuz Metriqus girişimini gönülden tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.