Akbanklıların tam zamanlı olarak girişim fikirleri üzerinde çalışabilmelerine olanak sağlayan Akbank+ programının ikinci dönemi tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Akbank, 400 bin dolar yatırımla oyun stüdyolarına yönelik yapay zekâ tabanlı analitik platformu çözümü sunan Metriqus’i girişimcilik ekosistemine kazandırdı.

Akbank+’ın ilk döneminde atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimlerini iyileştiren Voltla girişimlerine yapılan yatırımla birlikte, gerçekleştirilen toplam yatırım 1 milyon 400 bin dolara ulaştı.

Finteklerle yapılan iş birlikleri ve açık inovasyon programlarıyla Akbank LAB, inovasyon kültürünü hem Banka genelinde hem de ekosistemde desteklemeye yönelik programlar sunarken, bu kapsamda başlatılan Akbank+ programı, Akbanklıların kariyer yolculuklarına girişimci olarak devam edebilmelerine olanak sağlıyor.

Girişim fikirleri üzerinde tam zamanlı olarak çalışmaya imkan tanıması ile Türkiye’de bir ilk olan Akbank+ programına ilk iki yılda 400’ün üzerinde Akbanklı başvurdu. Programın ikinci dönemine seçilen kurum içi girişimciler, 6 ayı aşkın bir süre boyunca Akbank LAB bünyesinde girişimlerini hayata geçirmek için çalışmalarını yürüttüler.

Akbank+ programının Akbank’ın ‘Bankacılığın Geleceğini Tanımlama’ yolculuğunun bir yansıması olduğunu belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; kurum içi girişimcilik çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıyarak, Akbanklıların girişimcilik yolculuğuna adım attığı Akbank+ programını hayata geçirdiklerini anlattı. Program kapsamında girişim fikirleri olan Akbanklıların eğitim, mentorluk, ürün geliştirme ve yatırım gibi ihtiyaç duydukları tüm alanlarda uçtan uca destek alabildiğini belirten Civelek Yüce, "Geçtiğimiz senenin döngüsel ekonomi ve elektrikli mobilite alanlarındaki yatırımlarını bu sene analitik alanında bir yatırım ile taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akbank+ programı ile Bankamızın kurum içi girişimcilik kaslarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Gelecek dönemde de yenilikçi çözümlerle Türkiye inovasyon ekosistemini güçlendiren Akbanklıları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.