ADANA (AA) - Akbank'ın "Dönüşümde Gelecek Var" projesi kapsamında bankanın ofis mobilyaları okul mobilyalarına dönüşüyor.

"Stratejisinin kalbine" sürdürülebilirliği koyan Akbank, ölçeği ve kapsamı ile Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ileri dönüşüm projelerinden birine imza atıyor.

"Dönüşümde Gelecek Var" projesiyle renovasyon sürecindeki Akbank Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlayan mobilyalar ileri dönüşümle yeni bir form ve kullanım alanı kazanıyor.

Akbank'ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde ofis mobilyaları, anaokulu öğrencileri için masa, dolap, sandalye ve kütüphaneye dönüşüyor.

Projeyle bugüne kadar 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki 304 okula, lise öğrencilerinin ileri dönüşümle ürettiği 4 bin 200 parça eşya kazandırıldı.

Akbank, uzun yıllardır gençlerin geleceğe hazırlanmasında yanlarında yer alıyor. Banka, gençlerin yeni nesil yetenekler kazanmaları, gönüllülükle yaşamda aktif rol almaları ve finansal sağlıklarını korumaları için çalışıyor.

Proje kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Akbank'ın kurduğu atölyede, hem ileri dönüşüm alanında teknik ve pratik bilgiler öğreniyor hem de ilk iş deneyimlerini kazanıyor.

Lise öğretmenlerinin rehberliğinde gençler, Akbank'ın girişimine katkı sağlayarak, kendilerinden sonraki neslin eğitiminin yanı sıra çevre ve ekonomiye ortak bir değer kazandırıyor.

"Dönüşümde Gelecek Var" projesi, oluşturduğu toplumsal etkinin yanı sıra kaynakların verimli kullanımını da teşvik ediyor.

- Proje kapsamında 486 varil petrol kullanımının önüne geçildi

Projeyle 486 varil petrol kullanımı ve 3,5 milyon litre su tüketimi önlenirken, 209 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi.

Akbank'ın "Dönüşümde Gelecek Var" projesi kapsamında Adana'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, banka olarak sürdürülebilirliğin çevre için olduğu kadar insan için olduğuna inandıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlikte farkındalık döneminin bittiğini, artık fayda yaratma, harekete geçme zamanının geldiğini düşündüklerini ifade eden Alakoç, "Akbank Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 2 yıl önce başlayan mimari dönüşüm projesini de bu doğrultuda sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu ve insana fayda sağlayacak şekilde tasarladık. İşlevini tamamlayan ofis mobilyalarımız ile Türkiye ve Avrupa'nın alanında en büyük ve kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden birini başlattık." diye konuştu.

"Dönüşümde Gelecek Var" projesi ile ofislerde görevini tamamlamış bir masanın öğrencilerin kitaplarını taşıyan bir dolaba veya yaratıcılıklarını sergiledikleri bir etkinlik masasına dönüştüğünü vurgulayan Alakoç, üretim sürecinde İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere ileri dönüşüm tekniği ve becerileri kazandırırken, yine deprem bölgesindeki yüz binlerce çocuğun da eğitime başlangıç deneyimlerini kolaylaştırdıklarını, zenginleştirdiklerini kaydetti.

Alakoç, "6 Şubat 2023 tarihinden bu yana bölge için eğitimden finansal sağlığa pek çok farklı alanda yürüttüğümüz çalışmaları 'Dönüşümde Gelecek Var' ile güçlendirmiş olduk. Proje sonunda deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi toplam 650 okula 10 bine yakın mobilya dağıtmayı hedefliyoruz." dedi.