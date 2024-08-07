Banka, Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini güçlendirdi ve 2030 yılına kadar emisyon azaltım hedeflerini açıkladı.

Sürdürülebilir finansmanda önemli adımlar:

Akbank, rekor taleple %120 oranında yenilenen 600 milyon dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine destek oldu.

Akbank, 2023 sonunda sürdürülebilir finansman hedefini 800 milyar TL'ye yükseltti ve yılın ilk yarısında 81 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladı.

Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY) temalı ve ÇSY skorlu fonların yatırımcı sayısı yılın ilk yarısında %188 arttı.

Net sıfır hedefi ve emisyon azaltım taahhütleri:

Akbank, 2050 yılına kadar Net Sıfır Banka olma hedefini Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne (NZBA) katılımıyla güçlendirdi.

Akbank, enerji, çimento ve demir-çelik sektörlerinde 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Akbank, 2040 yılına kadar kömürden çıkış taahhüdünde bulunarak yenilenebilir enerjiye geçişi destekliyor.

Toplumsal fayda projeleri ve gençlere odaklanma:

Akbank Dönüşüm Akademisi: KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve güçlenmesi için 18 bin KOBİ'ye ulaştı.

KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve güçlenmesi için 18 bin KOBİ'ye ulaştı. BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı: 100 kadın girişimciye mentorluk desteği sağlıyor.

100 kadın girişimciye mentorluk desteği sağlıyor. Akbank Gençlik Akademisi: 2020'den bu yana 160 bin gence eğitim ve deneyim fırsatları sundu.

2020'den bu yana 160 bin gence eğitim ve deneyim fırsatları sundu. Akbank Güzel Yarınlar Hareketi: Deprem bölgesindeki gençlere yönelik 590 atölye ve 1026 saat etkinlik düzenledi.

Deprem bölgesindeki gençlere yönelik 590 atölye ve 1026 saat etkinlik düzenledi. Dönüşümde Gelecek Var Projesi: Deprem bölgesindeki okullara 5300 adet ileri dönüştürülmüş okul mobilyası teslim edildi.