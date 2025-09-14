Akbelen Ormanı’ndaki çevre mücadelesinin simge isimlerinden 88 yaşındaki Zehra Nine vefat etti. Çevreciler, mücadelenin süreceğini belirtti.

Akbelen’in simgesi Zehra Nine yaşamını yitirdi

Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı’nda kömür madeni faaliyetlerine karşı sürdürülen çevre mücadelesinin simge isimlerinden 88 yaşındaki Zehra Nine, hayatını kaybetti.

Çam ağaçlarına sarıldığı fotoğraflarla hafızalara kazınan Zehra Nine, aylardır köylülerle birlikte orman ve zeytinliklerin korunması için mücadele ediyordu. Akbelen’de yıllardır süren direnişlerde ön saflarda yer alan, ağaçların kesilmesine karşı bedenini siper eden Zehra Nine’nin vefatı, çevre hareketinde büyük üzüntü yarattı.

Direnişin diğer aktörleri, Zehra Nine’nin mücadelesini sürdüreceklerini belirterek, onun adını yaşatacaklarını ifade etti. “İkizköy Direniyor” X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK!

Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor!

Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız.

Sembol haline gelmişti

Zehra Nine, Akbelen Ormanı’nda yürütülen çevre nöbetlerinde sembol haline gelmiş, direnişin kararlılığıyla kamuoyunda tanınmıştı. Çevreciler, onun hatırasını yaşatmak ve mücadeleyi sürdürmek için söz verdi.