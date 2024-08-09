Akbük Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların daha nezih bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için belediye ekipleri mahalle genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi’nde ot biçme, budama, çöp konteynırlarının dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha temiz bir Akbük

Çalışmaların ardından kent genelindeki bağlantılı yollar ve sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Kentimizin önemli turizm noktalarından birisi olan Akbük Mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha temiz bir Akbük için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.