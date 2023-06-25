Tarihi Ceneviz Kalesi, mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahil şeridi bulunan Akçakoca'nın 25 bin olan nüfusu bayram öncesi 125 bine yaklaştı.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği ilçe, 9 günlük tatil öncesi nüfusunun 5 katı misafir ağırlıyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, yoğun bir nüfusun ilçeye giriş yaptığını söyledi.

İlçenin özellikle metropollere yakın olmasının avantaj olduğunu belirten Yanmaz, "Akçakoca ilçesini tanıtmak için elimizden geleni yaptık ve bunun meyvesini alıyoruz. Günlük yaklaşık 30 bin araç girişi oluyor. Yoğun nüfustan esnafımız memnun. Belediye olarak olumsuzluklara karşı her türlü önlemi alıyoruz." ifadesini kullandı.

Yanmaz, otellerin de dolma noktasına geldiğini, bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılacağını kaydetti.