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Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipler F.B’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada Edinilen bilgiye göre, sapak ışıklar mevkisinde manevra yapan tır, A.B. İdaresindeki motosiklete çarptı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren motosiklet sürücüsü A.B yara almadan kurtuldu ancak motosiklette yolcu olarak bulunan eşi F.B. ise tırın tekerleklerin altında kaldı.

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