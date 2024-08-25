Akçansa, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden biri olan kuraklık sorunuyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) girişimlerinden ‘CEO Water Mandate’i imzalayarak sektörde bir ilke imza attı.

Akçansa'nın su yönetimi taahhüdü

Akçansa, etkin su yönetimi prensibiyle faaliyetlerini sürdüren ve su verimliliği konusuna önem veren bir şirket olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) girişimlerinden biri olan 'CEO Water Mandate’i imzalayan ilk Türk çimento şirketi oldu. Bu adım, Akçansa'nın sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve sektör liderliği rolünü pekiştiriyor.

CEO Water Mandate nedir?

CEO Water Mandate, şirketlerin su yönetimi stratejilerini ve performanslarını raporlayarak daha güvenli bir su geleceği oluşturmayı hedefleyen bir inisiyatif. Bu girişim, su risklerini belirlemeyi ve azaltmayı, suyla ilgili güncel konuları takip etmeyi, su güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı destekliyor. Akçansa'nın bu girişime katılımı, şirketin su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliğine uyum sağlama çabalarını artırmasını sağlayacak.

“Su yönetimi stratejimizin merkezinde”

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, sürdürülebilir bir gelecek için etkin su yönetimine büyük önem verdiklerini belirtti. Yılmaz, “Gezegenimiz ve geleceğimiz için suyun önemini biliyoruz. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve döngüsel ekonomi bakış açısıyla geri kazanım oranlarının artırılması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılında çimento üretim faaliyetlerimizde tüketilen suyun yüzde 92’sini kapalı çevrim sistemlerle tekrar kullandık. Yağmur ve yüzey suyu toplama gibi konularda Su Yönetim Master Planlarımızı hazırladık. Su yönetimi konusu, sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer alıyor ve bu alanda daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilir kalkınma ve su güvenliği

CEO Water Mandate’e katılan şirketler, su yönetimi strateji ve performanslarını raporlayarak su konusunda daha güvenli bir geleceğe katkı sağlıyor. Deneyim paylaşımı imkanı sunan bu girişim, su risklerini belirlemeyi ve azaltmayı, suyla ilgili güncel konuları takip etmeyi ve su güvenliği ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı destekliyor.

Akçansa’nın sürdürülebilirlik taahhüdü

Akçansa'nın 'CEO Water Mandate' imzası, şirketin iklim değişikliği ile mücadelede kararlı duruşunu ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığını gösteriyor. Bu adım, Türkiye'de ve dünyada su yönetimi konusunda örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Akçansa’nın bu önemli inisiyatifi imzalaması, sektörün su yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında daha fazla adım atmasına da öncülük edebilir. Şirket, gelecekte de benzer sürdürülebilirlik projeleriyle sektörde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.