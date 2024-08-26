İzmir’in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi’nde Havalimanı istikametine doğru ilerleyen bir araç, Optimum alt geçit girişinde arızalandı. Güvenlik önlemleri alınmış durumda, ancak trafik yoğunluğu sürüyor.

Arıza, Optimum alt geçit girişinde sol şeritte meydana geldi. Arızalanan araç nedeniyle, bu güzergâhta trafik ciddi şekilde aksadı.

Havalimanı yönünde trafik yoğunluğu

Yetkililer, olay yerine kısa sürede ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ekipler, aracı yol dışına çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ancak, bu çalışmalar devam ederken, Havalimanı yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluğun etkisiyle, trafik akışı Otoyol köprüsü altına kadar sıkıştı.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, alternatif yolları değerlendirmesi veya bu yoğunluğu göz önünde bulundurarak yola çıkmaları önemle tavsiye ediliyor. Özellikle havaalanına yetişmeye çalışan yolcuların bu durumu dikkate alarak planlarını yapmaları büyük önem taşıyor.