İzmir'in önde gelen otomotiv firmalarından Akdağ Jant ve Lastik, Selway AVM'de 5. şubesini açtı. Yeni şube, jant ve lastik satışının yanı sıra araç bakımı ve oto elektrik hizmetleriyle de müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet sunacak.

Yeni şube ile genişleyen hizmet ağı

Akdağ Jant ve Lastik'in Selway AVM'deki yeni şubesi, 1000 metrekarelik kapalı alanıyla dikkat çekiyor. Firma, bu geniş alanda jant ve lastik satış ve uygulamalarının yanı sıra, araç bakımı ve oto elektrik hizmetlerini de sunarak müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu yeni şube, firmanın İzmir'deki hizmet ağını genişletirken, müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyor.

Açılış töreninde sektörel değerlendirmeler

Açılış töreninde konuşan Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, Akdağ Jant ve Lastik'in sektördeki önemine vurgu yaptı. Tamer, “Akdağ Jant ve Lastik, İzmir'e önemli bir artı değer kazandırıyor. Bu yeni şube ile birlikte, müşterilerine sundukları kaliteli hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırabilecekler” dedi.

Firma sahibi cengiz üstündağ'ın mesajı

Açılışta konuşan firma sahibi Cengiz Üstündağ ise, sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübelerinin ve müşteri güveninin başarıyı beraberinde getirdiğini belirtti. Üstündağ, “Çok genç yaşlardan bu yana sektörde hizmet üretiyoruz. Müşterilerimizin bize olan güveni ve işimize gösterdiğimiz hassasiyet, başarıyı da beraberinde getiriyor. Selway AVM'deki yeni şubemizde de kalitemizden taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir'e katkı ve genişleme planları

Akdağ Jant ve Lastik'in yeni şubesi, İzmir'deki otomotiv sektörüne önemli katkılar sağlarken, firmanın hizmet kalitesini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırma hedefini de pekiştiriyor. İzmir'in farklı bölgelerinde yer alan diğer 4 şubesiyle birlikte, Akdağ Jant ve Lastik, sektördeki yerini güçlendirmeye devam ediyor.