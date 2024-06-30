Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin en büyük ve güzel milli parklarından biri olarak öne çıkmaktadır. Parkta, yangınlara karşı güvenlik ve huzurun sağlanması için Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yoğun denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu denetimlerin detayları ve parkın önemi aşağıda belirtilmiştir:

Akdağ Tabiat Parkı, yemyeşil ormanları, su kaynakları, Tokalı Kanyonu, mağaraları, yaylaları, kır evleri ve zengin flora ile fauna çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Türkiye'nin 49. milli parkı olarak ilan edilmiş olan Akdağ, yerli ve yabancı turistlerin doğayla baş başa kalabilecekleri bir mekan olarak öne çıkmaktadır.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından alınan kararla, Akdağ Tabiat Parkı'nda 15 Haziran 2024 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ateşli piknik yapılması, ateş yakılması, semaver ve nargile yakılması gibi aktiviteler yasaklanmıştır. Bu düzenleme doğal alanın korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ancak, misafirler doğal manzara eşliğinde piknik yapabilirler, ancak ateş yakmadan.

Parkta güvenlik ve asayişin sağlanması için 24 saat esasına göre sürekli denetimler yapılmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen jandarma asayiş timleri, jandarma motosikletli asayiş timi, çevre doğa ve hayvanları koruma timi, jandarma asayiş komando timleri ve orman muhafaza ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, parkın çeşitli bölgelerinde kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu denetimlerin amacı, vatandaşların Akdağ Tabiat Parkı'nda huzur içinde vakit geçirebilmelerini sağlamak ve doğal alanın korunmasını temin etmektir. Parkın doğal güzelliklerinin uzun süre korunabilmesi ve ziyaretçilere güvenli bir ortam sunulabilmesi için yapılan bu çalışmalar büyük önem taşımaktadır.