Akdeniz sabah vaktinde iki farklı deprem ile sarsıldı. İlki Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te meydana gelirken diğeri Akdeniz'de saat 07.01'de meydana geldi.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 05.55'te meydana geldi. Yerin 9.26 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bir diğer deprem ise Akdeniz'de gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 07.01 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.