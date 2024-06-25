Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, tuzak kontrollerinde Akdeniz meyve sineği popülasyonunda beklenmedik bir artış tespit etti. Üreticilere acil uyarı yapıldı.

Beklenmedik artış

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uzman ekiplerin gerçekleştirdiği tuzak kontrollerinde Akdeniz meyve sineği popülasyonunda ciddi bir artış gözlemlendi. Müdürlük, üreticilere bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve zararlı popülasyonunda artış görülmesi durumunda gerekli zirai mücadele önlemlerini almaları konusunda uyarıda bulundu.

Ürün kaybı riski

Yetkililer, Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve ağaçlarına büyük zarar verdiğini ve ciddi ürün kayıplarına yol açtığını belirtti. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmelerini, zararlı popülasyonunda artış görülmesi durumunda ise gerekli zirai mücadele önlemlerini almalarını önemle hatırlatırız" denildi.