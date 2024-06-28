Akdeniz’de meydana gelen depremlerle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden farklı büyüklükte açıklamalar geldi. AFAD, 3.7 büyüklüğünde bir deprem bildirirken, Kandilli Rasathanesi depremin 3.8 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

AFAD'ın açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de yerel saatle 21:28’de 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü denizin 15 kilometre derinliğinde bulunuyordu.

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Kandilli Rasathanesi'nden farklı değer

Kandilli Rasathanesi ise aynı saatlerde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Rasathane, depremin yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Editör: Emirhan Bol