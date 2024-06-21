AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre, deprem yerin farklı derinliklerinde hissedildi; AFAD'a göre 7.19 kilometre, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 20.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Detayları

Büyüklük : 4.4

: 4.4 Yer : Akdeniz, Muğla, Marmaris açıkları

: Akdeniz, Muğla, Marmaris açıkları Derinlik : 7.19 km (AFAD), 20.2 km (Kandilli Rasathanesi)

: 7.19 km (AFAD), 20.2 km (Kandilli Rasathanesi) Tarih ve Saat: 21 Haziran 2024, 07:27

Deprem, Muğla, Antalya, Denizli ve Uşak illerinde hafif şekilde hissedildi. İlk gelen bilgilere göre, depremden dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Halk Uyarıldı

Yetkililer, depremin ardından vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sahil kesimlerinde yaşayanların dikkatli olması ve olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı bulunmaları gerektiği belirtildi.