Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, bitki sağlığı konusunda arazide periyodik kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda üreticilere bilgilendirmeler yapan ekipler, Akdeniz meyve sineği ile mücadelede önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Akdeniz meyve sineği konukçusu olan yere dökülen vuruklu meyvelerin siyah torbalarda toplanıp güneşte bekletilmesi ve imha edilmesi gerektiğini belirten ekipler, bu mücadelenin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Siyah torbalarda imha edilecek

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akdeniz meyve sineği mücadelesi için, konukçu olan meyve bahçelerindeki yere dökülmüş vuruklu meyveler ve hasat artığı meyvelerin siyah naylon torbalara toplanarak güneş altında bekletilmesi ve sonrasında imha edilmesi gerekmektedir."

Bu yöntemle meyve sineği popülasyonu kontrol altında

Akdeniz meyve sineği ile etkin mücadelenin sürdürülebilmesi için bu yöntemin hayati öneme sahip olduğunu belirten uzmanlar, üreticilerin bu çağrıya uymalarını istedi. Meyve sineği popülasyonunu kontrol altında tutmak ve sağlıklı ürünler elde etmek için bu basit ama etkili yöntemin düzenli olarak uygulanması gerektiği vurgulanıyor.