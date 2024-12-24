Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz’in uluslararası sularında Rusya’ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin battığını duyurdu.

Patlama sonrası battı

Bakanlığa bağlı Kriz Durumu Merkezi’nden yapılan açıklamada, geminin makine dairesinde meydana gelen bir patlama sonucu su aldığı ve kısa sürede battığı belirtildi.

14 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Gemide bulunan 16 kişilik mürettebatın 14’ü kurtarıldı. Ancak kayıp olan 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Acil müdahale başlatıldı

Rus yetkililer, uluslararası denizcilik otoriteleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.