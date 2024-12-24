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Yetkililer, gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ünün kurtarıldığını, kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Stajyer maaşlarından sosyal yardımlara: Tüm kalemler yenilendi!

Stajyer maaşlarından sosyal yardımlara: Tüm kalemler yenilendi!

Bakanlığa bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait ‘Ursa Mayor’ adlı yük gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait yük gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiğini ve geminin su alarak battığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz sularında bir Rus yük gemi sinin battığını duyurdu.

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