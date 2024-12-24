Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz sularında bir Rus yük gemisinin battığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait yük gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiğini ve geminin su alarak battığını bildirdi.
Bakanlığa bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait ‘Ursa Mayor’ adlı yük gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucunda gemi su alarak battı.
Yetkililer, gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ünün kurtarıldığını, kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA