Akdeniz'in masmavi sularına ev sahipliği yapan birbirinden güzel plajlar, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelmiştir. İşte Akdeniz'in en ünlü plajlarından bazıları:

Kaputaş Plajı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Kaputaş Plajı, turkuaz renkli denizi ve bembeyaz kumlarıyla ünlüdür. Doğal güzelliği ile büyüleyen bu plaj, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktasıdır.

Kleopatra Plajı

Alanya'da bulunan Kleopatra Plajı, adını Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan alır. Efsaneye göre, Kleopatra bu plajda denize girmiş ve güzelliğine güzellik katmıştır. İncecik kumları ve berrak deniziyle Kleopatra Plajı, tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden biridir.

Patara Plajı

Kaş'ta yer alan Patara Plajı, Türkiye'nin en uzun plajlarından biridir. Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme alanı olan bu plaj, aynı zamanda tarihi Likya antik kenti Patara'ya da ev sahipliği yapmaktadır.

Ölüdeniz

Fethiye'de bulunan Ölüdeniz, lagün yapısı ve turkuaz renkli deniziyle ünlüdür. Yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de gözdesi olan Ölüdeniz, sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için idealdir.

Çıralı Plajı

Kemer'de bulunan Çıralı Plajı, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir plajdır. Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme alanı olan bu plaj, aynı zamanda antik Olimpos kentinin kalıntılarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Konyaaltı Plajı: Antalya şehir merkezinde yer alan Konyaaltı Plajı, uzunluğu ve genişliğiyle dikkat çeker. Mavi bayraklı plaj, her türlü su sporu aktivitesi için uygun olanaklar sunar.

Bu plajlar dışında, Akdeniz kıyılarında keşfedilmeyi bekleyen daha birçok güzel plaj bulunmaktadır. Tatil planlarınızı yaparken bu plajları da mutlaka göz önünde bulundurun.