İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarının ortalamanın 3 derece üzerinde olduğunu belirterek, “Akdeniz alarm veriyor, deniz suyu tehlike boyutunda sıcaklığa ulaştı” dedi. Geçen yıl 20,98 derece ile rekor kıran deniz yüzey sıcaklığı, bu yılın şubat ayında 21,06 dereceye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Sıcaklık anormal seviyede

Prof. Dr. Tağıl, deniz suyu sıcaklıklarının 1980'den beri sürekli arttığını ve bu yıl şubat ayından bu yana geçen yılın seviyesine hiç düşmediğini vurguladı. Okyanuslarda yaşanan El Nino ve La Nina gibi hava olaylarının bu durumu etkilediğini belirtti.

Deniz canlıları ve ekosistem tehdit altında

Deniz sıcaklıklarının artması, deniz ekosistemlerini de ciddi şekilde tehdit ediyor. Prof. Dr. Tağıl, “Aşırı asitlenen okyanuslar, canlılar üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Akdeniz'in ısınması, Kızıldeniz'den gelen istilacı türlerin yayılmasına ve deniz çayırlarının yok olmasına neden oluyor” diye ekledi.

Kuraklık ve yangın riskleri artıyor

Artan deniz suyu sıcaklıkları, havanın aşırı ısınmasına ve nem miktarının artmasına yol açarak kuraklık ve yangın risklerini artırıyor. Prof. Dr. Tağıl, “Yüzeyin hızla kuraklaşması, Batı Anadolu'da yangın olasılığını artırıyor. Akdeniz'in ısınması, Doğu Akdeniz'in tropikal şartlara bürünmesine neden olabilir” dedi.