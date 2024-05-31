ANKARA (AA) - Akenerji, Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını nötr hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji, 2030 için belirlediği sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda somut bir adım daha attı. Şirket, sürdürülebilirlik konusundaki stratejik hedefleri kapsamında Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını nötr hale getirdi.

- "Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdür Yardımcısı Can Gülcan enerjinin karbondan arındırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, "Sürdürülebilirlik, Akenerji'nin temel değerlerinden biridir ve iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nde, son üç yıla ilişkin ulaşım kaynaklı emisyonlarımızı nötrleyerek gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz bağlamında önemli bir adım daha attık. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda hem sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu sayede sektördeki öncü rolümüzü pekiştirirken doğal kaynaklarımızı korumayı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzin Santrali'nin nötrlenen ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonları 2021, 2022, 2023'te toplam 187 ton karbondioksit eşdeğeri ( 187tCO2e) seviyesindeydi. Akenerji 2024 Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017'yi baz alarak 2030'da yüzde 50 azaltmayı planladığını açıklamıştı.

Akenerji, 35 yıllık deneyimiyle sürdürülebilirlik konusunda sektörüne öncülük etti. 2011'de CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Türkiye İklim Değişikliği raporlamasına başlayan Türkiye'deki iki enerji şirketinden biri oldu. 2017'de CDP Su Programı kapsamında A- derecelendirme notunu aldı ve Türkiye'de "Leadership" sınıflandırmasına giren şirketler arasına katıldı.