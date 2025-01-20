Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hastaneye ulaşım konusunda çeşitli seçenekler sunulmakta, şehir içi dolmuşlarla veya tren istasyonundan aktarma yaparak kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca, hastanenin farklı lokasyonlarda hizmet vermesi nedeniyle, hangi bölüme gitmek isteyenler için detaylı adres bilgileri ve iletişim kanalları da sunuluyor. Akhisar Devlet Hastanesi'ne nasıl ulaşılacağı ve iletişim bilgileri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisar Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastaneye giden dolmuşlar:

Şehir içinden dolmuş ile:

Yeni Cami, Belediye Binası, Hilaliye Cami, Tütün Otel Mevkinden 6 numaralı otobüs ile ulaşabilirsiniz.

Hastaneye ulaşmak için, otogardan hareket eden otobüsler ile tütün otel durağında 6 numaralı otobüs ile aktarma yaparak ulaşabilirsiniz.

Tren istasyonundan dolmuş ile:

Akhisar Devlet Hastanesi’ne ulaşmak için, tren istasyonunda hareket eden 6 numaralı otobüs ile ulaşabilirsiniz.

Akhisar Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

Bu sağlık tesisi iki adet lokasyonda hizmet vermektedir.

1. Adres: Hürriyet, Kirazoğlu Sağlık Kompleksi, 213 Sokak No:2, 45200 Akhisar/Manisa

2. 2. Adres: Reşatbey Mahallesi 167 Sokak No:126 45200 Akhisar/MANİSA (Tekel arkası bina)

Telefon: +90 236 413 91 91

Mail: akhisardh.saglik.gov.tr

FAX: 236-413 63 84

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