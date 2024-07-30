Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde bugün saat 13.30 sularında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İlk olarak Gölmarmara yolu üzerindeki bir panel imalathanesinde başlayan yangın, hızla yayılarak yanındaki palet işletmesine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erinin sağlık durumu iyi

Yangının hızlı yayılması sonucu, palet işletmesindeki yazıhane ve bahçedeki paletler tamamen küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alana kadar büyük mücadele verdi. Bu sırada bir itfaiye eri dumandan etkilenerek 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Sanayi sitesi esnafı ve çevre halkı büyük korku yaşarken, yetkililer yangının tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.