Akhisar ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleşen ev hırsızlıklarını soruşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, şüpheliler Y.A. (19) ve E.A. (21) yakalandı. Hırsızlık suçlarının yanı sıra, şüphelilerin İzmir ve Soma'da da benzer olaylara karıştığı belirlendi.

Akhisar'da artan hırsızlık olayları

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmaya yönelikti. Polis, yapılan araştırmalar sonucunda Y.A. ve E.A.'nın Akhisar'da suç işlediğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin yalnızca Akhisar’da değil, İzmir ve Soma'da da benzer suçlara karıştığı ortaya çıktı.

Polis operasyonu ve çalınan eşyalar

Polis ekipleri, şüphelilerin Akhisar'daki saklandıkları adresi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda, hırsızlıkta kullanılan bazı eşyalara da ulaşıldı. Bu eşyalardan bir kısmı sahiplerine teslim edilmek üzere emniyette muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin tutuklanması

Y.A. ve E.A., 1 Ocak 2025 tarihinde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarına karışan bu kişilerin, bölgedeki güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sayesinde yakalanmaları sağlandı.