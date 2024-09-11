Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı iyileştirme projelerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde başlatılan 450 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları, mahallede yaşanan taşkın sorunlarına çözüm sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamı ve hedefleri

Ulucami Mahallesinde yürütülen projede, 380, 384, 391, ve 398 Sokak ile bağlantılı diğer sokakları kapsayan yeni bir yağmur suyu hattı inşa ediliyor. Bu çalışma sayesinde, yağışlı havalarda mahalledeki evlerin ve okulların su baskınlarından etkilenmemesi hedefleniyor. MASKİ, bu tür projelerle, il genelinde taşkın sorunlarını minimize etmeye çalışıyor.

Başkanlardan teşekkür ve destek mesajları

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürü Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek, “Akhisar’da uzun yıllardır bu tür büyük ölçekli yağmur suyu hattı projeleri yapılmamıştı. Yağışlı havalarda yaşadığımız sıkıntılar göz önüne alındığında, bu çalışmanın büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Başkanımız Zeyrek’e ve ekibine mahallelerimizdeki sorunları çözme konusundaki destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak da projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yağmur yağdığında alt katlardaki evler su basıyordu. Öğrencilerimiz okullarına ıslak ayaklarla gidiyordu. Bu proje, büyük bir yatırım ve bize büyük rahatlık sağlayacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden proje yorumları

Mahalle sakinleri, projeye yönelik olumlu görüşlerini paylaştı. Ahmet Oğuzcan, “Önceden buralarda su birikintileri oluşuyordu ve araçlar geçemiyordu. Bu projeyle bu sorunlar ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Mert Gezer, “Yağışlardan sonra su taşkınları oluyordu. Şimdi yağmur suyu hattı yapılıyor ve bu sorun büyük ölçüde çözülecek. Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Burhan Durmuş, “Özellikle çocukların eğitim gördüğü bölgede büyük bir sıkıntı vardı. Bu projenin tamamlanmasıyla çocuklarımız daha rahat edecek” dedi.

Filiz Akgünay, “Önceden okul bahçemiz su doluyordu. Artık yapılan çalışmalar sayesinde rahat bir nefes alacağız” diye konuştu.

Recep Kocabıyık ise, “Geçen yıl sünnet düğünümüz sırasında misafirler suyun içinden geçmek zorunda kaldı. Şimdi bu tür sorunların yaşanmayacak olması bizi çok memnun ediyor” şeklinde görüş belirtti.

Bu projeyle, Akhisar’ın Ulucami Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı sorunların önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün bu ve benzeri altyapı projeleri, kent genelinde yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.