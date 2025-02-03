Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı hizmetlerini daha verimli hale getirmek için ilçe genelinde önemli çalışmalar yapıyor. Akhisar'daki ihtiyaçlar için çözüm önerileri geliştirilmekte.

Manisa'da alt yapı seferberliği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehri daha sağlıklı altyapı sistemlerine kavuşturmak için çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Akhisar'da incelemelerde bulunarak önemli adımlar atılacağı müjdesini verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar ve beraberindeki heyet, Akhisar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yunt Dağı bölgesinin ardından Akhisar'da da büyük bir altyapı dönüşüm sürecinin başladığını belirten Avşar, yerel yönetimle ortak hareket edilerek altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulacağını vurguladı.

İş birliğiyle hızlı çözüm

MASKİ, 17 ilçede altyapı seferberliği için çalışmalarına devam ederken, ilçelerdeki sorunları çözme adına güçlü bir iş birliği gerçekleştiriyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte yapılan incelemeler, alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir adım oldu.

Akhisar'ın hızla büyüyen yapısına paralel olarak, içme suyu, kanalizasyon hattı ve yağmur suyu sistemlerine yönelik ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Bu projeler ile alt yapı sisteminin sorunsuz bir şekilde işlemesi sağlanacak. Ayrıca, mevcut altyapının yenilenmesi için önemli adımlar atılacak.

Doç. Dr. Özgür Avşar, "Akhisar'ın büyümesiyle birlikte altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Belediyelerle iş birliği yaparak bu sorunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi.