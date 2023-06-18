Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınının yaşandığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde tedbir amaçlı hastalar tahliye edildi. Elektrik arızasının yaşandığı hastanede tedavi gören 13 hasta, ambulanslarla, başta Manisa’daki olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Afyon’daki hastanelere sevk edildi. Öte yandan, yağışın etkili olduğu bölgelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekiplerinin yaşanan su taşkınlarına 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile müdahalesi sürüyor. Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, "18.06.2023 tarihinde bölgemizde yaşanan yoğun yağışa bağlı su taşkınları nedeniyle hastanemizde oluşan teknik ve altyapısal problemlerin çözümlenmesi için 19.06.2023 Pazartesi günü hastanemizde 'ayakta' poliklinik hizmeti verilmeyecektir, tüm halkımıza duyurulur." ifadeleri kullanıldı.