Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar’da başlattığı 'Eski Tren Yolu Peyzaj Projesi' tüm hızıyla devam ediyor. Demiryolu hattının kent dışına taşınmasıyla boşalan alan, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitnes alanları ve oturma noktalarıyla modern bir yaşam alanına dönüşüyor.

Akhisar’da dönüşüm başladı

Demiryolu hattının kent dışına taşınmasıyla boş kalan alanı değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’ın çehresini değiştirecek bir projeye imza atıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen projede, binlerce metre uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve dinlenme alanları yer alacak.

Modern yaşam alanları

Manisa, 4.000 metre yürüyüş yolu, 4.000 metre bisiklet yolu, 6 bisiklet park istasyonu, 4 fitnes alanı, peyzaj düzenlemeleri ve oturma alanlarıyla modern bir görünüm kazanacak. Proje, Akhisar Meslek Yüksek Okulu’ndan başlayarak ilçenin önemli noktalarını birbirine bağlayacak. Yeşil hat boyunca yerleştirilen oturma alanları, sakinlerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunacak.

Başkanlardan iş birliği vurgusu

Proje alanını inceleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek şunları söyledi: "Eski demiryolu hattı, spor ve dinlenme alanlarıyla yeniden hayat bulacak. Bu proje Akhisar için büyük bir kazanım."