Olay yerine gelen sürücü tarafından hastaneye kaldırılan Bekçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

28 Mayıs Salı günü, Akhisar'ın Tütenli Mahallesi'nde yaşanan olayda, aracını geri manevra yaparken Muazzez Bekçi'yi fark etmeyen 54 yaşındaki H.G. isimli sürücü, Bekçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bekçi, sürücü tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen Bekçi'nin hayatı kurtarılamadı.

Olayın ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme timleri ve trafik timleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Şüpheli sürücü H.G. gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiğini bildirdi.