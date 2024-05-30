Olay, dün gece saatlerinde Akhisar Gölet Alanı’nda gerçekleşti. Şahabettin Denizhan, Yücel A, M.T. ve A.D. isimli kişiler, daha önceki husumetlerini bu kez gölette karşılaştılar. Sözlü tartışmanın hızla büyümesiyle, taraflar bıçaklarını çekerek birbirlerine saldırdılar. İlk müdahaleyi gerçekleştiren polis ekipleri, tarafları ayırmak için çaba gösterdi. Ancak tarafların ayrılmaması üzerine polis memuru, önce havaya, ardından kavga edenlerden Şahabettin Denizhan’a ateş etti. Yaralılar, hemen hastanelere kaldırıldılar.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şahabettin Denizhan ve Yücel A, hastaneye ulaşmalarına rağmen kurtarılamadılar. Şüphelilerden M.T. hastanedeki tedavisine devam ederken, A.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla bağlantılı oldukları düşünülen toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Polis, olayın ayrıntılarını aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyor.