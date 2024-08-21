Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde yaşanan korkunç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yılmaz A.'nın, eşi S.N.A.'yı sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbettiği anların görüntüleri, halk arasında büyük tepkilere neden oldu.

Şiddet görüntüleri sonrası soruşturma başlatıldı

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti ve olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Görüntülerdeki şiddet eylemlerinin ardından Yılmaz A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Tutuklandı

Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.