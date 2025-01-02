Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Çanakkale'den İzmir'e seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada baba hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı. Jandarma ekipleri kazanın nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

Kaza anı ve sonrası

Çanakkale’den İzmir’e seyir halinde olan Yüksel Balcı'nın kullandığı 14 YH 448 plakalı otomobil, Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki şarampole düştü. Kazada Yüksel Balcı ile birlikte otomobilde bulunan 66 yaşındaki babası İsmail Balcı yaralandı. İsmail Balcı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücünün durumu iyi

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Yüksel Balcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.