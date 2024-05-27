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Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon da 11 şüpheli gözaltına alındı.

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