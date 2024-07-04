Akhisar Şehir Merkezi Kethüda Mahallesi 22/1 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı kısmına düşen yıldırım, çatıda ciddi hasara yol açtı. Yıldırım, baca içerisine düşerek baca kısmının tamamen yıkılmasına neden oldu. Olayın hemen ardından kaydedilen görüntülerde, yıkılan baca ve çevresinde oluşan hasar net bir şekilde görüldü. Bu olay, şiddetli yağışın getirdiği tehlikelerden biri olarak dikkat çekti.

Can kaybı ya da yaralanma yok

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, gerekli incelemeleri başlattı. Yıldırım düşmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlandı.