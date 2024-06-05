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Öte yandan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan K.T. (49) ve Ç.E. (24) de cezaevine gönderildi.

Evde yapılan aramada 7 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu hap gele geçirildi, gözaltına alınan A.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ve asayiş timlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.

MANİSA (AA) - Akhisar 'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyon unda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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