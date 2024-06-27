Yapay zeka yazılımları, günlük yaşamda büyük kolaylıklar sağlasa da, bazı konularda dikkatli olmak şart. Siri ve Alexa gibi akıllı asistanlara bazı soruları asla sormamanız gerektiğini biliyor muydunuz? İşte, akıllı asistanlara asla sormamanız gereken o sorular ve nedenleri!

Zarar verme yöntemleri sorulmamalı

Birine zarar vermeyi düşünmek başlı başına sorunlu bir durumdur. Öfke anında bile yapay zekaya birine nasıl zarar verebileceğinizi sormak, ileride yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Akıllı asistanlar, etik ve yasal sınırlar içinde çalışmak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle bu tür sorulara yanıt vermeleri imkansızdır ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Teşhis almaya çalışmayın

Sağlık konularında akıllı asistanlardan tavsiye istemek, ciddi sorunlara yol açabilir. Soğuk algınlığı gibi basit durumlar için bilgi almak sorun olmasa da, ciddi sağlık sorunları için mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir. Siri veya Alexa'dan aldığınız cevaplar, sizi gereksiz yere telaşlandırabilir veya ciddi bir sorunu göz ardı etmenize neden olabilir.

Birini aramasını yapay zekadan istemeyin

Akıllı asistanlardan birini aramalarını istemek, yanlış numarayı veya kişiyi arama riski taşır. Doğru kişiyi bulmak ve aramak için numarayı kendiniz girmeniz çok daha güvenlidir. Ayrıca, bu tür yanlış aramalar zaman kaybına ve potansiyel olarak yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

Yatırımlarınızla ilgili bilgi vermeyin

Sesli asistanların finansal uygulamalara bağlanabilme yetenekleri olsa da, ses verileriyle ilgili güvenlik sorunları bulunmaktadır. Siber suçlular sesinizi kaydedip kötü amaçlarla kullanabilirler. Bu nedenle, finansal işlemleriniz için bankanızla bizzat iletişime geçmek çok daha güvenli ve risksizdir.

"Bunu yersem ölür müyüm?" diye sormayın!

Kırsal bir alanda bulunduğunuzda, daldaki meyvelerin yenilip yenilmeyeceğini sorgulamak doğru cevapları almanızı sağlamayabilir. Akıllı asistanlar, bu tür spesifik ve hayati sorulara yanıt vermekte yetersiz kalabilirler. Ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyi yememek, sağlığınızı korumanın en güvenli yoludur.

Akıllı asistandan bir şeyleri silmesini asla istemeyin

Akıllı asistanlardan bir şeyi silmesini istemek, hem komutun yerine getirilmeme ihtimali hem de yanlış şeyleri silme riski taşır. Bu tür işlemleri manuel olarak yapmak, yanlış dosyaların silinmesini önlemenin en güvenilir yoludur.

Dikkatli olun ve güvende kalın

Akıllı asistanlar hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, ancak bazı konularda onlara güvenmek riskli olabilir. Bu nedenle, yukarıdaki soruları akıllı asistanlarınıza sormaktan kaçının ve bu konularda dikkatli olun.