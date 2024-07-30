Meta’nın kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasının geleceğine dair cesur öngörüleriyle dikkat çekiyor. Son zamanlarda özellikle giyilebilir teknoloji ve akıllı gözlükler konusunda yaptığı tahminler, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Zuckerberg: “Herkes akıllı gözlük takacak!”

SIGGRAPH konferansında Nvidia CEO’su Jensen Huang ile yaptığı konuşmada Zuckerberg, akıllı gözlüklerin yakında herkesin hayatında yer alacağını belirtti. Farklı fiyat ve teknoloji seviyelerinde birçok ürünün piyasaya sürüleceğini söyleyen Zuckerberg, özellikle 300 dolar fiyat etiketiyle çıkacak ekransız yapay zeka gözlüklerinin geniş kitleler tarafından kullanılacağını iddia etti.

2021'de Ray-Ban ile işbirliği yaparak piyasaya sürülen akıllı gözlüklerle bu vizyonunu somutlaştıran Meta, şimdi yeni nesil akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Zuckerberg, bu yeni ürünlerde modayı ön planda tuttuklarını vurguladı.

Mevcut Meta gözlükleri, fotoğraf ve video çekme, Instagram’da canlı yayın yapma, WhatsApp üzerinden görüntülü arama yapma gibi özellikler sunuyor. Ayrıca, mikrofon ve hoparlör sayesinde Meta AI ile sanal asistan gibi etkileşime girme imkanı da sağlıyor.

Zuckerberg'in nihai hedefi ise bu özellikleri daha da geliştirerek akıllı gözlükleri günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek. Akıllı gözlüklerin yakın gelecekte yaygınlaşarak dünya genelinde milyonlarca insanın hayatına dokunacağı öngörülüyor.