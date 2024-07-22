Hercai dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Akın Akınözü, annesinin ölümünün ardından Instagram hesabında yaptığı paylaşımda derin bir üzüntü yaşadığını dile getirdi.

"Yuvamı kaybettim"

Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, Karagül ve Deliha gibi projelerde yer almıştı. Vefatının ardından, Akın Akınözü Instagram profil fotoğrafını siyaha çevirerek bu acı kaybı yasını tutmaya başladı. Oyuncu, annesinin fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun..."

Ünlü isimlerden destek mesajı

Akın Akınözü'nün bu acı paylaşımına, Ebrar Demirbilek, Onur Büyüktopçu, Ayda Aksel, Özlem Balcı ve Salih Bademci gibi ünlü isimlerden taziye mesajları geldi. Akın Akınözü, annesinin kaybı nedeniyle derin bir üzüntü yaşarken, sevenleri de ona destek olmak için mesajlar gönderdi.