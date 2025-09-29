Hercai dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Veliaht dizisinin başrolünde yer alan Akın Akınözü, gençlik yıllarında 130 kilo olduğunu açıkladı. Aşk acısıyla büyük bir değişim geçirdiğini söyleyen oyuncunun eski fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı.

“130 kiloydum, aşk acısıyla kilo verdim”

Akın Akınözü, katıldığı programda aşk acısının hayatındaki dönüm noktası olduğunu anlattı. Akınözü, “Bir kızdan hoşlanıyordum. Bana ‘Akın ile sevgili olmam, çok kilolu’ demiş. O söz beni çok sarstı. Ardından Amerika’ya döndüm ve kendimin daha iyi bir versiyonuna dönüştüm” ifadelerini kullandı.

Eski fotoğrafları gündem oldu

Akınözü’nün kilolu dönemine ait fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Fotoğraflarda ünlü oyuncunun bugünkü halinden çok farklı göründüğü dikkat çekti.

Annesinin vefatıyla yaşadığı acı

Akın Akınözü, geçtiğimiz aylarda kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü’nün ardından duygusal paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Oyuncu, annesinin anısını sık sık sosyal medya üzerinden yaşatıyor.