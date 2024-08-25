İzmir Körfezi, son zamanların en kirli zamanlarını yaşıyor. Bayraklı'daki yurttaşlar, ölen balıkların üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, denizden aldıkları numuneler sonrasında yaptığı açıklamada "Körfezdeki su sirkülasyonunun az olduğu bölgelerde, deniz suyu sıcaklığının yükselmesinin ‘Dinoflagellate Gymnodinium’ cinsi planktonların aşırı çoğalmasına yol açıyor. Deniz suyundaki oksijen seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine ve sonuç olarak balık ölümlerine neden olabiliyor" dedi.

'Denizleri foseptik olarak kullanıyoruz'

İzdoğa ve İzdeniz ekipleri günlerdir denizin yüzeyinde ölü balıkları temizlemeye devam ederken ölüp balıkların sayısı her geçen gün artıyor. Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise, deniz kirliliğinin ana sebebi olarak çöplerin, kanalizasyon atıklarının denize karıştığından yakınıyor. Prof. Dr. Yaşar, "Deniz kirliliğinin buraya geleceğini defalarca söylesek de dinlemediler. İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her bir litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır. Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar. Bunların zehirli olan türleri nedeniyle balıklar ölür. İlk defa İzmir Körfezi'nde 1955 yılında plankton patlaması olmuştu. Türkiye denizlerini maalesef fosseptik olarak kullanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık tespiti: Yetersiz oksijen

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen ekipler, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine karşın incelemelerde bulundu. Deniz suyundan numuneleri alan yetkililer, balık ölümlerinin sudaki kirlilikten doğan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığına vurgu yaptı.