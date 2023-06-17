MERSİN, (DHA) - Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için başlatılan personel eğitim programı devam ediyor. Rusya'daki üniversitelerde nükleer uzmanlık eğitimi alacak öğrencilerin listesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcilerinin video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında açıklandı.

Buna göre Türk üniversitelerinden 53 lisans mezunu, giriş sınavlarını başarıyla geçerek Rusya'nın en iyi teknik üniversitelerinden olan Ulusal Araştırma Üniversitesi 'Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü' (NRU MPEI) ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi 'Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsünde' (NRNU MEPhI) nükleer ve ilgili yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam edecek.

Rus ve Türk üniversiteleri arasında yükseköğretimde ortak eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılmasına ilişkin protokol, 2022 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından imzalanmıştı. Buna göre, programa katılanlar NRNU MEPhI'de bir akademik yıl boyunca teknik terimleri de öğrenecek şekilde Rusça eğitim alıyor. Dil eğitimini tamamlayan öğrenciler, yeterliliklerinin onaylanmasının ardından NRNU MEPhI ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki ortak 2 yıllık yüksek lisans programının ilk yılına kaydoluyor. Bu kapsamda NRNU MEPhI'nin hazırlık bölümüne ilk öğrenci kabulü bu yıl yapıldı.

Öğrenciler, hazırlığın ardından yüksek lisans programının ilk yılında İTÜ'de, ikinci yıllarında ise NRNU MEPhI'de eğitim alacak. İki üniversite tarafından geliştirilen ortak eğitim programı kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayan mezunlar, biri Rusya'dan, diğeri Türkiye'den iki diplomanın sahibi olacak. Bu programın yanı sıra Akkuyu NGS'de çalışmak üzere enerji dallarında Rusya üniversitelerine öğrenci kabulü de devam ediyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, devam eden eğitimlerin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Akkuyu NGS'ye yüksek nitelikli Türk uzman yetiştirme programı aktif olarak devam ediyor. 296 genç mühendis şimdiden Rus üniversitelerinden mezun oldu ve dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesinde mesleki deneyim kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda Akkuyu NGS proje ekibine katılmak üzere 300 Türk uzmana daha eğitim verilecek. Rusya'daki eğitim sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda nükleer santrallerin işletilmesinde pratik stajları da içermektedir. Bu, genç Türk mühendislerinin sadece bilgi edinmelerine değil, aynı zamanda daha sonra kendi ülkelerinde nükleer teknolojiyi başarılı bir şekilde geliştirmek için NGS'de çalışarak paha biçilmez deneyimler kazanmalarına da olanak tanımaktadır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Altyapı Geliştirme Departmanı Yöneticisi Salih Sarı ise eğitim programına yönelik olarak gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında öğrencilere şöyle seslendi:

“Akkuyu NGS projesi sayesinde Türkiye'nin uzun süredir kurduğu nükleer santral hayali gerçek oluyor. Siz, giriş sınavlarını geçen öğrenciler, Rusya'da okuyacaksınız ve eminim ki Türkiye'de nükleer enerjinin geleceği olacaksınız. Parlak ve tatmin edici bir öğrencilik hayatınız olacak. Bu eğitimin ardından da genç Türk nükleer endüstrisinde kendi projelerinizi yaratma fırsatı bulacaksınız."

Akkuyu Nükleer A.Ş'de görev yapan Kimyasal Analiz Uzmanı Çiğdem Yılmaz da Rusya'daki eğitimiyle ilgili izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:

“Türkiye'de nükleer sanayi henüz doğuş aşamasında. Bu nedenle Rusya'da eğitim almak ve edinilen bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulamak oldukça önemli. Birkaç yıldır nükleer teknoloji üzerine çalışıyoruz. NGS işletmesinde staj yapıyoruz ve ilgili yarışmalara katılıyoruz. 2022'de 'Rosatom Yılın İnsanı' endüstriyel yarışmasını kazanmayı başardım. Kimya laboratuvarını iyileştirmek için bir proje önerdim. Bugün bu proje Akkuyu NGS'de başarıyla uygulandı. Ailem benimle gurur duyuyor, ben ise ülkeme katkıda bulunabildiğim için mutluyum."

Toplantıda başvuru sahiplerinden gelen çok sayıda soru, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ile Akkuyu Nükleer A.Ş. Eğitim ve İş birliği Programları Direktörlüğü ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü çalışanları tarafından kapsamlı bir şekilde yanıtlandı. Elde edilen uzmanlıklara uygun olarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylara Akkuyu NGS projesinde istihdam garantisi de verildi.

Akkuyu NGS için hedef odaklı eğitim programı 2011'den beri uygulanmaya devam ediyor. Geleceğin Türk mühendislerinin Türkiye'nin ilk nükleer santralinde görev almalarına yönelik eğitim, tahsis edilen kontenjanlara uygun olarak Rusya Federasyonu bütçesinden karşılanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., geleceğin uzmanlarına burs, vize desteği ve sağlık sigortası sağlamanın yanı sıra İstanbul-Moskova-İstanbul hattında geçerli yıllık uçuşların ödemesini de üstleniyor. Ortak eğitim programına kabul ile ilgili detaylı bilgiler ise, şirketin resmi internet sitesinde yer alıyor.