Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva'nın görevden alındığı belirtildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva'nın görevden alındığı bildirildi. Habertürk yazarı Güntay Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye - Rusya arasında 1,5 yıl önce gerginliğe sebep olan ve açıklamalarıyla rahatsızlık veren Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Gennadievna Zoteeva görevden alındı. Bu gelişme sonrası Akkuyu’da ilk ünite 2025’e yetişecek mi tartışmasına cevap bulmak gerekecek" ifadelerini kullandı.

Zoteeva, daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. "Kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya‘ya aittir" ifadeleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve rahatsızlık yaratmıştı.

Akkuyu NGS projesinin son durumu

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci Güç Ünitesi’nde başlatma ve ayarlama çalışmaları başlamış durumda. Başlatma ve ayarlama çalışmaları, NGS güç ünitesi inşaatının son aşamasını teşkil ediyor.

Yeni yönetim ve gelecek planları

Anastasia Zoteeva’nın görevden alınmasının ardından, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin yönetiminde nasıl değişiklikler olacağı ve projenin geleceği merakla bekleniyor. Zoteeva'nın yerine kimin atanacağı ve bu değişikliğin proje takvimine nasıl yansıyacağı, hem Türkiye hem de Rusya için kritik bir önem taşıyor.