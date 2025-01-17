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Kamptaki barınma şartları ile yemek ve sıcak su kısıtlamasını protesto eden işçiler, yönetimi istifaya çağırdı.

Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde inşaatı devam eden Akkuyu NGS çalışanı bir grup işçi, akşam saatlerinde kaldıkları kamp alanında ateş yakarak protesto gösterisinde bulundu.

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçi ler, kaldıkları kamptaki barınma ve beslenme şartlarını protesto etti.

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