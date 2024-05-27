İSTANBUL (AA) - Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Davut Gül ve gastronomi dünyasından isimler katıldı.

Açılışta konuşan Alpaslan, son 4 yıldır her mayıs ayının son haftasında "Türk Mutfağı Haftası"nı kutladıklarını belirterek, "Hem Türkiye'de hem yurt dışı temsilciliklerimizde, övündüğümüz ve gurur duyduğumuz gastronomi zenginliklerimizi mutfağımız aracılığıyla dünyaya en iyi şekilde anlatarak turizmimizi üst noktalara çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik bir sektör ilan ettiğine dikkati çeken Alpaslan, "Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız güç ve destekle, turizmde attığımız ciddi adımlarla pandemide en az daralan ve pandemi sonrasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldik. Geçen sene 54 milyar dolar olan turizm gelirimizi bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaştıracağız. Bu da ekonomimiz, istihdamımız ve cari açığımızın kapatılması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz, turizm gelirini 100 milyar dolara yükseltmektir"

Turizm gelirini daha artırmayı hedeflediklerini kaydeden Alpaslan, "Hedefimiz, 2028'e doğru turizm gelirini 100 milyar dolara yükseltmektir. İnşallah, potansiyelimizi harekete geçirerek bu hedefe yükseleceğiz." temennisinde bulundu.

Alpaslan, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleriyle dünya markalarının Türkiye'ye gelmesi ve Türk ürünlerinin dünyada tanıtılmasına yönelik hedeflerine de adım adım ilerlediklerini vurguladı.

İstanbul Valisi Gül ise Türkiye'de turizmin son yıllarda önemli mesafeler katettiğinin altını çizerek, "Sektör işini iyi yaptığı müddetçe turizm yükselecektir. Türkiye'nin her tarafında dünyaya sunulacak cazibeli ürünlerimiz var. Fakat ürünlerimizin tanıtımı konusunda bazı eksiklikler var. Örneğin Anadolu'nun birçok yerinde coğrafi tescilli ürünler var. İstanbul'da belki binlerce gastronomi ürünü bulunuyor. Fakat İstanbul'a ait hiçbir ürünümüz maalesef tescilli değil. Bu açığımızı kapatmamız gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul'un, Türk mutfağının en güçlü olduğu şehirleri arasında yer aldığını söyleyen Gül, İstanbul'daki yerel lokanta ve restoranların şubelerini yurt içi ve dışında genişleterek, Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlaması çağrısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın moderatörlüğünde Ali Murat Vural, Arif Bilgin ve Mary Işın'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Mutfak ve Diplomasi" paneli gerçekleştirildi.

Etkinlik, İstanbul Devlet Türk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müzik dinletisi ve Ege mutfağından lezzetlerin sunulduğu kokteyl ile son buldu.

